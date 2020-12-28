الحكم بحبس الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة بتهمة الإساءة للسلطة القضائية

قضت محكمة الجنح كويتية، اليوم الاثنين، بحبس الفاشنيستا جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 1000 دينار، بتهمة ”الإساءة“ لأعضاء النيابة العامة، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.

وأحيلت النجادة للنيابة العامة للتحقيق معها في اتهامات وُجهت إليها بالإساءة إلى النيابة العامة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أخلت النيابة سبيل النجادة بكفالة 2000 دينار (6,600 دولار)، مع استمرار متابعتها قضائيا.

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ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بتسجيل صوتي منسوب لها بهذا الخصوص، قائلة إن ”التسجيل ليس لها، وإن الصوت ليس صوتها“.

وانتقد التسجيل المنسوب إلى الفاشينيستا النيابة العامة ووزارة الداخلية على خلفية ملاحقة مشاهير من ضمنهم النجادة، في قضية تتعلق بـ“غسيل أموال وتضخم حسابات مصرفية“.