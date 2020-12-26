رانيا يوسف تثير الجدل بالحديث عن مفاتن جسدها.. وقرار مرتقب للنقابة (فيديو)

يبدو أن تصريحات الفنانة المصرية رانيا يوسف، المثيرة للجدل التي تحدثت خلالها عن مفاتن جسدها لن تمر مرور الكرام، فبعدما أقام عدد كبير من المحامين دعاوى قضائية ضدها، قد تتعرض إلى عقوبة صارمة من نقابة المهن التمثيلية خلال اجتماعها الذي ينعقد خلال ساعات.

وكشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مجلس النقابة سوف يجتمع الأحد، لمناقشة التصريحات الغريبة التي أطلقتها رانيا يوسف في اللقاء المفترض عرضه قريبا في بداية العام المقبل على إحدى القنوات العراقية، والتي قالت خلاله إنها تمتلك ”مؤخرة مميزة“.

وأوضح زكي خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النقابة من المقرر أن يجتمع الساعة الخامسة مساء الأحد، وسيتم مناقشة التصريحات التي أدلت بها رانيا، مضيفًا أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هذه الحلقة.

وتابع: ”إحنا بنحترم كل الناس وبنتعامل مع أي شكوى بتجيلنا وهنشوف إيه اللي حصل في حلقة رانيا يوسف“، مضيفًا: ”أنا مبحبش اعتمد على الرسائل اللي بتيجي من غير ما أتأكد“.

وأشار إلى أن النقابة بعد مناقشتها لهذه الأزمة سوف تصدر ردا رسميا، موضحًا: ”أنا معنديش فيس بوك والحاجة يتوصلي متأخر وأنا عندي اجتماع مع المجلس خلال ساعات وهيكون في رد على الكلام اللي قالته رانيا يوسف“.

وكانت رانيا يوسف، قد تعرضت لهجوم واسع بعد نشرها مقطع فيديو ترويجي من لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، ونالت الكثير من الشتائم بسبب إجابتها الصادمة، ما أجبرها على حذف الفيديو.

وفي الفيديو سألها المذيع العراقي عن إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وارتدائها فستان أبيض شفاف أبرز مؤخرتها، لتدافع عن نفسها أمام جمهورها، قائلة: ”مؤخرتي أنا بس!.. مؤخرة الفنانات كلهم بس أنا مؤخرتي مميزة“.