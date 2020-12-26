السعودية.. مسابقات الإبل تكتسب زخما وجمهورا عريضا بانضمام أشهر نجوم كرة القدم لها

دخلت مسابقات الإبل في السعودية، مرحلة جديدة في مسيرة التطور، بعد أن انضم إليها اثنان من أشهر نجوم كرة القدم في المملكة، لتبدو تلك الرياضة أو الهواية المتوارثة، بديلا ومنافسا قويا للألعاب الأكثر شهرة في المملكة.

ولعقود طويلة، كانت كرة القدم المتنفس الترفيهي الرئيس لسكان المملكة، في ظل غياب كبير للفعاليات الترفيهية والفنية، حيث تستقطب أندية كرة القدم في البلاد، ملايين المشجعين المتحمسين الذي ينحدر البعض منهم نحو التعصب الرياضي الذي ينتهي في بعض الحالات بالمحاسبة القانونية.

لكن المملكة التي شهدت انفتاحا لافتا على الثقافة والفنون العالمية في غضون السنوات القليلة الماضية، تحولت أيضا إلى واحدة من أشهر دول العالم في مجال الاهتمام بالإبل وتنظيم المسابقات الخاصة بها، وسط حضور عالمي توجته الرياض العام الماضي بتأسيس واحتضان المنظمة الدولية للإبل بحضور ممثلين عن 96 دولة.

وأعلن نجما كرة القدم سالم الدوسري ومحمد الشلهوب، في اليومين الماضيين، دخولهما في قائمة ملاك الإبل الذين يتنافسون في سباقات للهجن، وهي نوع من الإبل مخصص للسباقات، وعروض ”المزايين“ لاختيار النياق أو القطعان الأكثر جمالا ضمن ما يسمى ”المنقيات“.



وقوبل دخول النجمين لعالم سباقات الإبل، وتصريحاتهما بشأن عزمهما امتلاك إبل ذات مواصفات مميزة بتشجيع لافت واهتمام من جمهورهما الكبير الذي يبدو أنه سيشجعهما في توجههما الجديد كما اعتاد أن يفعل في ملاعب كرة القدم.

ويحظى الدوسري، وهو مهاجم حالي لنادي الهلال واسع الجماهيرية في المملكة، بشعبية وشهرة كبيرتين في السعودية، كما أن للشلهوب المهاجم السابق للهلال أيضا الشعبية نفسها، وكلاهما مثل منتخب بلاده في العديد من المسابقات الدولية.

وجاء انضمام الدوسري والشلهوب لعالم الإبل بالتزامن مع استعداد الرياض لاختتام النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط مشاركة عالمية، وبحفل ختامي يتوقع أن يحضره العاهل السعودي ووفود من عدة دول.

ومن المرجح أن تغري مشاركة نجمي نادي الهلال مشاهير آخرين من عالم كرة القدم، في ظل التشجيع الذي قوبل به دخول الدوسري والشلهوب، حيث تلقيا هدايا وإشادة من قبل القائمين على المهرجان، بمن في ذلك رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، الذي أهدى كل واحد منهما ناقتين.

وبجانب ذلك الاهتمام الرسمي من القائمين على مهرجان الإبل، حظي دخول الدوسري والشلهوب في عالم ملاك الإبل، بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية، سيما الرياضية منها، حيث يترقب جمهور الرياضة في السعودية، أخبار نجومها على الدوام.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، واسعة الشهرة عند جمهور كرة القدم في المملكة، صورا عديدة لنجمي الهلال والمنتخب، وهما داخل مقر مهرجان الإبل في منطقة الصياهد بالقرب من الرياض، بينما يتسابق عدد من الجمهور لالتقاط الصور التذكارية معهما.

تغطية ”الرياضية“ لـ “ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_5”🐪 • الشلهوب: الإبل لا تتعارض مع كرة القدم pic.twitter.com/6ToX1u567R — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 25, 2020



وحافظ سكان البادية في المملكة، على علاقتهم بالجمال، في تقليد متوارث منذ القدم، عندما كانت الإبل وسيلة التنقل الرئيسة في الصحراء، ومصدرا للغذاء الشحيح من خلال حليبها ولحومها، ولم تغرهم مظاهر الحياة الحديثة في المدن الكبرى.

لكن الاهتمام الرسمي الذي توليه الحكومة السعودية للإبل في السنوات الماضية، من خلال تنظيم مسابقات بجوائز مليونية، جذب هواة جددا لامتلاك وتربية حيوان الصحراء، بمن في ذلك لاعبا كرة القدم اللذان انضما أخيرا لهذا المجال.

وتنبئ تلك التغييرات في عالم الإبل، بتحوله إلى هواية ورياضة وفعالية شعبية تستهوي جمهورا كبيرا، بمن في ذلك سكان المدن الذين اعتادوا على تشجيع فرق كرة القدم، وسيلاحقون نجومهم في مسابقات الإبل، فيما ستكتسب مسابقات الإبل جمهوراً أكبر مع انضمام مشاهير من عالم الفن لها أيضاً.

وقال اللاعب الشلهوب الذي اعتزل كرة القدم في أيلول سبتمبر الماضي، وهو يرد على أسئلة الصحفيين الذين تجمعوا حوله في مهرجان الملك عبدالعزيز، إنه يعتزم زيادة ألقابه في عالم كرة القدم، بألقاب جديدة، لكن من عالم الإبل.