الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل تتعرض للضرب والعنف المنزلي من قبل زوجها (صور)

تعرضت سامنتا ماركل، التي اشتهرت بموقفها العدائي تجاه أختها غير الشقيقة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، للعنف المنزلي من قِبل زوجها.

وأكدت عدة تقارير صحفية أن مارك فيليبس، 62 عاما، صهر ميغان ماركل، تعدى بالضرب على أختها غير الشقيقة سامنتا ماركل داخل منزلهما بولاية فلوريدا الأمريكية.

وألقت قوات الشرطة القبض على فيليبس في الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري؛ بعد اتهامه بالعنف المنزلي جراء لكمه زوجته سامنتا ماركل التي تجلس الآن على كرسي متحرك، حيث طلبت منه مساعدتها على الخروج من المرحاض وقابل فيليبس طلبها بغضب شديد ولكمها على وجهها وأذنها.

وذكر موقع “ newswep ”، أن زوج سامنتا الذي يعيش معها منذ عام 2016 غادر المكان بعد تعديه بالضرب عليها، ولكن سرعان ما ألقت الشرطة القبض عليه وتم إطلاق سراحه في نفس اليوم، ولكنه سيخضع للمحاكمة مع حلول عام 2021.

اشتهرت سامنتا بعدائها لأختها ميغان ماركل، الذي بدأ في عام 2008 وبلغ ذروته في عام 2017، بعد خِطبة ميغان من الأمير هاري وانضمامها للقصر الملكي البريطاني في عام 2018.

وفي وقت سابق، تم التحقيق مع سامنتا من قِبل السلطات الأمريكية؛ وذلك بسبب تطاولها الحاد والتنمر على أختها غير الشقيقة ميغان ماركل واتهامها لها بالأنانية وجني الأموال باستغلال العائلة المالكة البريطانية.

وبعد تنحي الأمير هاري وميغان عن أدوارهما الملكية، اتهمت سامنتا ميغان بأنها تبحث فقط عن جذب الانتباه، ”فهي تدرك تماما طبيعة الحياة التي اختارتها، فكيف تريد أن تصبح عضوا ملكيا له شهرته الاجتماعية وفي نفس الوقت تبحث عن حياة أكثر خصوصية“.

وخلال الفترة التي كانت تستعد فيها ميغان لاستقبال طفلها الأول آرتشي، لم تتركها سامنتا لتستمتع بهذه الأوقات، وأعلنت عن قرب إصدار كتاب جديد لها يتحدث عن أختها غير الشقيقة تحت عنوان ”في ظل الدوقة“.

والجدير ذكره أن سامنتا ووالدها توماس ماركل لم يحضرا حفل زفاف ميغان، وفي وقت سابق توجه توماس ماركل باتهام ابنته وزوجها بالإساءة للملكة إليزابيث الثانية بعد انسحابهما من الحياة الملكية.