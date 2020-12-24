الفنانة السعودية سمرين تعلن انفصالها عن زوجها إبراهيم الدواليبي

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أعلنت الفنانة السعودية سمرين، انفصالها عن زوجها ومواطنها الفنان إبراهيم الدواليبي، وذلك بعد مرور 8 أشهر فقط على زواجهما. وكتبت سمرين عبر حسابها في موقع