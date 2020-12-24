الفنانة السعودية سمرين تعلن انفصالها عن زوجها إبراهيم الدواليبي

أعلنت الفنانة السعودية سمرين، انفصالها عن زوجها ومواطنها الفنان إبراهيم الدواليبي، وذلك بعد مرور 8 أشهر فقط على زواجهما.
وكتبت سمرين عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“: ”أعلن رسميا انفصالي عن زوجي إبراهيم الدواليبي.. كل شيء قسمة ونصيب، وحسبي الله ونعم الوكيل“.
وتزوج الثنائي سمرين وإبراهيم الدواليبي في أبريل الماضي، حيث استمر زواجهما 8 أشهر فقط.
يذكر أن الفنانة سمرين هي مطربة سعودية بدأت رحلتها من خلال التلفزيون السعودي عبر نشيد ”أنا بدوية“، كما أن الفنان إبراهيم الدواليبي هو مطرب سعودي شارك في الموسم الأول من برنامج ”ذا فويس“، وقدم مع المطربة سمرين أغنية بعنوان ”حبيبتي“.