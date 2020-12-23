مصر.. تبرئة مودة الأدهم من تهمتي "تكدير الأمن والتحريض على كسر الحظر"

برأت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، فتاة ”التيك توك“ مودة الأدهم وصديقتها بعد اتهامهما بالإخلال بالنظام وتكدير الأمن والسلم العام.

وقضت محكمة جنح القاهرة، أيضا ببراءة الأدهم وصديقتها غادة عبدالغفار أبو المكارم، من تهمة ”تحريض العامة والمراهقين على مخالفة قرار حظر التجوال“، الذي كانت الحكومة المصرية قررته بعد تفشي الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وغرمت المحكمة في الوقت نفسه الأدهم بمبلغ ألف جنيه، عن التهمة الثالثة وهي كسر حظر التجوال.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مصر، ألقت القبض على مودة الأدهم وصديقتها غادة في 29 مارس/ آذار من العام الجاري، وذلك بعد اتهامهما بخرق قرار الحكومة بحظر التجوال بمنطقة مدينتي.

وكانت الأدهم نشرت عبر حسابها في ”انستغرام“، مقاطع فيديو تدعو فيها لخرق حظر التجوال بشوارع أحد أحياء العاصمة المصرية.

وكانت محكمة مصرية قضت يوم 27 يوليو بحبس الأدهم، عامين مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه، لاتهامها بـ“الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري“، حيث أقدمت مودة على ”الإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات؛ لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء، من خلال وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى لايكي، ليلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للجميع“، بحسب النيابة العامة في مصر وقتها.