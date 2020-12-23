صورة لرئيسة وزراء اسكتلندا تدفعها للاعتذار

وجهت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، اليوم الأربعاء، اعتذارًا بعد تصويرها في مكان عام مغلق وهي لا تضع كمامة، في مخالفة لقواعد مكافحة تفشي كوفيد-19.

والتقطت صورة لستيرجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، وهي تتحدث مع مجموعة من النساء في حانة، بعد حضور جنازة في أدنبره الأسبوع الماضي، ولم تكن تضع كمامة.

ونشرت الصورة اليوم الأربعاء، في النسخة الاسكتلندية من صحيفة صن.

وقالت ستيرجن في بيان: ”أتحدث كل يوم عن أهمية الكمامات، لذلك لن أورد أي أعذار. أخطأت وأؤنب نفسي، وأعتذر“.

ويلزم القانون الناس في اسكتلندا، باستخدام الكمامات في جميع الأماكن المغلقة، بما فيها الحانات والمطاعم.

وأمس الثلاثاء، تحدثت ستيرجن أمام البرلمان، وأعادت تذكير الناس بأهمية وضع الكمامة.