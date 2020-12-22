من الرشاقة ما قتل.. وفاة نجمة سوشيال ميديا بسبب فقدان الشهية (صور)

توفيت المؤثرة الألمانية الشهيرة جوزي ماريا، عن عمر يناهز 24 عامًا بعد أن ظلت دون طعام لمدة يومين.

واكتسبت جوزي شهرتها بسبب مشاركتها لرحلتها عن فقدان الشهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت الإشادة بها على نطاق واسع لمناقشة معاناتها مع اضطراب الطعام لديها ونشر صور من حياتها اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت ماريا في آخر منشور لها على وسائل التواصل أنها ستتوجه لقضاء عطلة في جزيرة غران كناريا، إلا أن والدتها أعلنت لاحقًا وفاتها.

وتردد أنها توفيت بسبب قصور في القلب بسبب مشاكل في الدورة الدموية نتيجة معاناتها من اضطراب الطعام.

وقبل أيام قليلة من وفاتها، أخبرت متابعيها على إنستغرام إنها لا تريد أن تموت من فقدان الشهية.

وتوجهت جوزي إلى عطلتها بصحبة صديقتها فانجا راسوفا التي التقت بها على الإنترنت، والتي قالت لصحيفة بيلد الألمانية إن جوزي شربت كوبين من القهوة، إلا أنها لم تتناول الطعام لمدة يومين قبل وفاتها.

وعن وفاة جوزي، قالت: ”سألتني إذا كان بإمكاني أن أعانقها لفترة وجيزة وأن أجلس بجانبها وعندما استيقظت ليلًا، لاحظت أنها لم تعد تتنفس، حاولت إيقاظها ولكن دون جدوى، فطلبت مكتب الاستقبال للحصول على المساعدة“.

ونعت صديقتها وفاتها قائلة :“في اليوم السابق لوفاتك، ذهبنا للتسوق وكنتِ تتطلعين إلى عيد الميلاد وعطلتك، وفي الليلة التالية، نمتِ بسلام بين ذراعي ثم توقف قلبك الصغير عن الخفقان“.

وأضافت :“كنتِ ملاكًا على الأرض، وأحببناكِ من أجل معركتك ضد هذا المرض الخطير وأعجبنا بك حتى النهاية حتى خسرتِ المعركة… ستظلين في قلوبنا“.

وفي يونيو الماضي، نشرت جوزي صورة لها في صالة الألعاب الرياضية مع تعليق :“لا أنشر هذه الصورة لأنني فخورة بمظهري أو لا أنني أريد تحفيز الآخرين ليبدو مثلي، ولكن أريد أن أخبركم أنني في رحلة وأريد أن أشارك أفكاري وأظهر أنني أحارب بنشاط فقدان الشهية.. أريد أيضًا أن أخبركم إنه لا ينبغي الاختباء بغض النظر عن الأمراض النفسية التي نعاني منها“.

وأضافت :“أريد أن أقول لكل من يفتقد الثقة في نفسه، إنكم جميعًا رائعون، كونوا على طبيعتكم ولا تحاولوا التغيير“.