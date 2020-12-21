توقيف المشهور عبدالرحمن المطيري وراكان المسند.. هل له علاقة بكورونا؟

أثار اختفاء مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، عبدالرحمن المطيري، تساؤلات من قبل متابعيه، حيث كان آخر ظهور له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ مطلع هذا الشهر.

وإلى جانب اختفاء المطيري، لم يظهر كذلك صديقه مشهور مواقع التواصل راكان المسند، منذ 3 أسابيع عبر حسابه في ”تويتر“.

ومن المرجح أن يكون انقطاع كل من المطيري والمسند عن مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضهما للسجن، وفق العقوبات المقررة بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس ”كورونا“، حيث سبق وأعلنت الشرطة السعودية عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المطيري وآخرين، بعد أن ظهروا في حفل مخالف للإجراءات الاحترازية، وكان من بينهم كذلك، راكان المسند.

#عاجل

🚨تطبيق عقوبات مخالفة الاجراءات الوقائية لـ #فيروس_كورونا على احد مشاهير برنامج #سناب_شات ومسؤولين عن حفل وتجمع اقيم في #القصيم. pic.twitter.com/C4lc5z8zP5 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) October 27, 2020

ورغم ظهور كل من المطيري والمسند، بعد إعلان ”الداخلية“ فرض عقوبات على المطيري، وعلى آخرين كانوا في الحفل، وتقديم المطيري اعتذارًا، إلا أنهما عاودا الانقطاع عن مواقع التواصل، ما يعني أنه تم سجنهما لاحقًا، وفق القوانين المتبعة لإجراءات ”كورونا“ بحسب مصدر سعودي مطلع تحدث لـ“إرم نيوز“ شريطة عدم ذكر اسمه.

ولم يكن المطيري والمسند المشهورين الوحيدين اللذين تم اتخاذ تدابير عقابية بحقهما، بسبب مخالفتهما إجراءات ”كورونا“، حيث سبق وتمت معاقبة نجم مواقع التواصل منصور الرقيبة بالسجن، لمخالفته كذلك، للإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مع تفشي وباء ”كورونا“ عن مجموعة عقوبات مقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتشمل غرامة لا تقل عن ألف ريال (270 دولارًا) ولا تزيد عن مئة ألف ريال (27,000 دولار)، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو السجن والغرامة معًا، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها، وذلك وفق طبيعة المخالفة.