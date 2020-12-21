اشتعال سيارة "اليوتيوبر" المصري أحمد حسن وسط الشارع العام (فيديو)

أثار اليوتيوبر المصري أحمد حسن، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حين ظهر في مقطع فيديو يوثّق لحظة اشتعال النيران بسيارته في الشارع العام.

وظهر حسن في فيديو عبر حسابه في ”فيسبوك“، وهو يصور لحظة اشتعال النيران في سيارته الجديدة على إحدى الطرق، أثناء تواجد زوجته وابنته بداخلها.

وقال اليوتيوبر المثير للجدل، إنه أثناء سيرة بالسيارة وبجواره زوجته زينب وابنتهما، فوجئوا بأدخنة تخرج من السيارة والنيران تشتعل بها، مضيفًا أن السيارة موديل 2020 وثمنها مليون جنيه.

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وأشار أحمد حسن، إلى أن السيارة تحوّلت إلى ”كوم تراب“، قائلًا إن الله كتب لهم عمرًا جديدًا، بعد أن التهمت النيران سيارته الجديدة.

وهاجم اليوتيوبر المصري الشركة المنتجة للسيارة.

وأثار فيديو حسن جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمه وزوجته في محركات البحث من جديد.

واتهم عدد من رواد موقع ”فيسبوك“، اليوتيوبر أحمد حسن، بافتعال الحادث وإشعال النار بسيارته المرسيدس عن عمد، لزيادة عدد المشاهدات.

وبحسب المشككين بالحادث، فإن فيديو حسن يأتي على غرار الفيديو الشهير لليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين، الذي أحرق سيارته المرسيدس، البالغة قيمتها 170 ألف دولار عبر فيديو بث مباشر، في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وحقق فيديو اليوتيوبر الروسي 8 ملايين مشاهدة، فيما قامت الشركة المصنعة، بتعويضه بسيارة أخرى أحدث منها.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق شب بسيارة اليوتيوبر أحمد حسن علي الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تعمل على معرفة سبب الحريق للوقوف على ملابساته.