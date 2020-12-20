زوجة عدوية تنفي تعرضه للإخصاء (فيديو)

نفت نوسة زوجة الفنان المصري أحمد عدويه، الشائعات التي نشرت حول ”خصي“ زوجها، مشددة على أنها إشاعات ليس لها أساس من الصحة، في الوقت الذي كشفت فيه أسرار محاولة قتله.

وقالت نوسة في برنامج ”واحد من الناس“ الذي يعرض على قناة ”الحياة“ المصرية، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إن ”ما تعرض له زوجي، محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له بسبب غيرة من أحد الأشخاص، ولم يتعرض لعملية خصي بالعكس أنا حملت منه بعد هذه الحادثة وهو رجل 100%، وأسقطت الجنين بأمر الطبيب“.

وأضافت أن، ”عدويه ”راجل“ جدا وأنه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر، وهذه الشائعة جاءت من بنت صحفية شاهدته في المستشفى، وكان خضع لعملية قسطرة وهي اعتقدت أنه تعرض لاعتداء جنسي“.

وبخصوص الحادث الذي تعرض له الفنان أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أوضحت أنه ”جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس، ولبس البدلة وهمَّ بالخروج وكان عندنا بغبغان في البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل أن يخرج، وإنه سبحان الله كان حاسس إن هناك شيئا ما سيحدث، وفي الساعة 12 بالليل جاءني تليفون من السواق الحقيني الأستاذ بيموت مني، وهناك من قام بإعطائه هيروين وأشياء أخرى في كأس“.

وأنهت نوسة حديثها قائلة إنها ”ستقاضي كل من قال إن عدويه تم عمل عملية خصي له أو تعرض لأي شيء جنسي وهذا خطأ، وأن الذي حدث له هو حادثة وكان الغرض أنه يموت وقد تمت سرقة ساعته الألماس و200 دولار و5 آلاف فرنك“، مبينة أنها ”تلقت تهديدات لإسكاتها“، مؤكدة أنها ”لن تخشى أحدا“.