ليندا بيطار: عمل فني يجمعني مع سلاف فواخرجي قريبا (فيديو)

كشفت المغنية السورية ليندا بيطار في حديث لـ“إرم نيوز“، عن عمل غنائي مشترك يجمعها مع الفنانة السورية سلاف فواخرجي سيتم طرحه بمناسبة عيد الميلاد. مبينة أنهما سَعتا إلى تقديم شيء جديد ولطيف متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.



وأضافت بيطار، أنها تحضّر للعديد من الحفلات، والمشاريع الغنائية، من ضمنها ”راسيتال“ خاصة بعيد الميلاد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وهي تراتيل بمناسبة عيد الميلاد، معربة عن تشوقها لهذا الحضور؛ لكونها لم تؤد تراتيل ميلادية منذ زمن.

وعن ما ينقص المطرب السوري حتى يصل إلى المستوى المطلوب، قالت بيطار: إن على الفنان ”أن يكون حريصا على مستوى الكلمة“. لافتة إلى أن ”أهم مكونات الأغنية هو كلماتها هذا إنْ كانت راقية وتحمل معنى، والفنان عندما يختار كلمات أغنيته التي تمثله فيجب حتما اختيارها بتأنٍّ“.

وتعتبر ليندا بيطار من المطربات المهمات اللواتي يتمتعن بشعبية كبيرة في سوريا، وهو ما قالت عنه بيطار إنه يحمّلها مسؤولية كبيرة ومضاعفة لتقديم كل ماهو جيد وبمستوى راقٍ للجمهور.