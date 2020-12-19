هاني شاكر يتنازل عن قضيته ضد حمو بيكا رغم حكم حبسه

قرر الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، التنازل عن الدعوى القضائية التي كان قد أقامها ضد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على خلفية سبّه وأعضاء مجلس النقابة واقتحامها قبل عدة أشهر.

وجاء تنازل هاني شاكر، بعد اعتذار حمو بيكا، عن تصرفه وتقديمه طلبًا بالتنازل عن القضية، وأيضًا بالرغم من حصول هاني شاكر على حكم لصالحه بحبس حمو بيكا عامين وتغريمه 200 ألف جنيه مصر.

وأصدر هاني شاكر بيانًا جاء فيه: ”في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسبْ السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر، تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته بموقع فيسبوك يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق“.

ونوّه البيان: ”قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الاعتذار، كما كلف سيادته، الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته“.

وكان قد وجه حمو بيكا، رسالة اعتذار إلى الفنان هاني شاكر وجميع أعضاء المجلس، كاشفًا بأنه قدم طلبا للنقابة بالتنازل عن القضية المرفوعة ضده.

وقال ”بيكا“ في مقطع فيديو نشره على صفحته في ”فيسبوك“: ”أستاذ هاني شاكر أستاذنا الكبير أنا بتأسفلك، وبتأسف لأعضاء المجلس كلهم“.

وتابع حمو بيكا: ”انتوا رفعتوا عليا قضية وأنا جيت قدمت طلب للتنازل، معلش أنا عايزك تسامحني وانت قلبك كبير، وأنا بحبك والله من غير أي حاجة، وأنا جيت قدمت طلب إنكم تتنازلوا ليا عن القضية، ربنا يخليكوا ليا والمسامح كريم“.

وكانت قد عاقبت محكمة مصرية في 31 أكتوبر الماضي، حمو بيكا بالحبس مدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.