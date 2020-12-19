محكمة مصرية تلزم الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب

قضت محكمة الأسرة المصرية بإلزام الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لطليقته الممثلة سمية الخشاب؛ لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجهما.

وقضت المحكمة بإلزام سعد بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وتعود تفاصيل الدعوى لسنة 2019 حين رفعت سمية الخشاب قضية ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.

وقدمت الفنانة المصرية وقتها أوراقًا وتقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديًا ونفسيًا، وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

وبدأت المعركة القضائية بين الفنانين منذ فترة عقب إعلان انفصالهما بعد أقل من عام على زواجهما، بعدها توالت الاتهامات بين الطرفين حتى وصل الأمر لساحات القضاء.

وقال سعد في أحد اللقاءات الإعلامية، إن طليقته سمية خدعته في معاملاتٍ مالية مرتبطة بشرائه لمنزل وسداد أقساطه.