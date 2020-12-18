محمد خاوندي "راضٍ بقسمته" في الدراما السورية وهذا دوره في "الكندوش" (فيديو إرم)

قال الفنان السوري محمد خاوندي، إنه يشعر بالظلم في المجال الفني، لكنه راض بقسمته في الحياة، وكشف في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ عن مشاركته في مسلسل ”الكندوش“، وهو من تأليف حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين وإنتاج مجموعة ماهر برغلي.

وقال خاوندي إنه ”سيؤدي شخصية رجل يقوم بتأمين القمح لأهل الحارة عن طريق عربة خاصة به، إضافة إلى نقل الأسلحة للثوار في تلك المرحلة بمساعدة من شخصية عزمي بيك، التي يؤديها الفنان السوري أيمن زيدان، متمنيا أن تنال شخصيته إعجاب الجمهور“.

كما تحدث عن مشاركته في مسلسل ”باب الحارة 11”، من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج ”قبنض ميديا“، مبينا أنه يؤدي شخصية ”بائع خضار“.

وحول شعوره إن كان مظلوما دراميا، قال خاوندي: إنه يشعر بالظلم على الصعيد الفني، لكنه فيما بعد أيقن أن تلك هي قسمته في الحياة، لافتا إلى أنه في بداية مسيرته عرضت عليه الكثير من الأعمال المهمة، لكنه لم يستطع تأديتها؛ لعدم وجود سند ليساعده عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضاف أن كثيرا من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية كانت تتم محاربتهم من قبل الوسط الفني، على عكس الوضع الحالي الذي يسمح للخريج بالحصول على كم كبير من الفرص وتحقيق الشهرة والثروة والانتشار. مؤكدا أنه خلال ستة عشر عاما من مسيرته الفنية لم يستطع تكوين شيء خاص به.