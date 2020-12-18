نقل الفنان المصري محمد منير للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

أُصيب الفنان المصري محمد منير، بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى على الفور.

ونُقل منير إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويجري محمد منير العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددًا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

وروى محمد منير، في الثلاثين من مايو الماضي تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه ”أونلاين“ كان جالسًا فيه على كرسي، موضحًا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على ”عكاز“.

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفًا الأزمة التي تعرض لها بـ“العنيفة“.

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان ”الناس فى بلادي“، وذلك عبر حسابه قناته في موقع ”يوتيوب“ وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.