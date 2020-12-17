"قراصنة الكاريبي" يتخلى عن جوني ديب في الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة

استبعدت شركة ”ديزني“ الشهيرة النجم العالمي جوني ديب من المشاركة في الجزء الجديد من فيلم ”قراصنة الكاريبي“ Pirates of the Caribbean.

ويبدو أن هذا القرار له علاقة بقضية التشهير الشهيرة الخاصة بزوجته السابقة آمبر هيرد التي نالت من سمعتهما، لذا نأت ”ديزني“ بنفسها عن الممثل البالغ من العمر 57 عاما.

كما رفضت ”ديزني“ أيضا فكرة المنتج التنفيذي جيري بروكهايمر لإعادة الممثل للظهور كضيف شرف في الفيلم الذي يشاع أن تقوم ببطولته مارجوت روبي.

وقام ديب بأداء دور الشخصية الشهيرة للكابتن جاك سبارو في جميع أفلام السلسلة الشهيرة ”قراصنة الكاريبي“ الخمسة منذ عام 2006 وحتى 2017.

وهناك العديد من الالتماسات التي وقعها أكثر من مليون معجب عبر الإنترنت وطالبت ديب بالعودة إلى الفيلم باسم سبارو، إلا أن ”ديزني“ لم تلتفت لها.

يأتي ذلك بعد التقارير التي ذكرت أن ديب حاول استبعاد زوجته السابقة آمبر هيرد من تمثيل دور البطولة في فيلم Aquaman، وتردد أن الممثل أرسل رسالة إلى كريستي ديمبروفسكي، المنتجة في شركة Warner Bros، لاستبعاد هيرد من الفيلم.

ويدعي معجبو ديب أن هيرد شنت حملة بشكل منهجي لتدمير حياته المهنية.

وخاض النجم العالمي معركة قانونية مع زوجته السابقة آمبر هيرد في المحكمة العليا في لندن، بعد أن قدم طعنا في ادعاءات آمبر لمعاناتها من العنف المنزلي لمدة ثلاث سنوات خلال زواجهما.

ونفى ديب هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنها هي التي تعاملت بعنف تجاهه، لذا قام برفع قضية ضدها.