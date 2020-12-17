هند القحطاني ترد على شائعة وفاتها بحادث سير (فيديو)

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خرجت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني، عن صمتها لترد على شائعة وفاتها في حادث سير، مشيرة إلى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وطالبت متابعيها التأكد