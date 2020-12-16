بعد شائعة وفاته.. نجل الفنان الأردني موسى حجازين يتحدث عن صحة والده

نفى نجل الفنان الأردني المعروف موسى حجازين الإشاعات التي تناقلتها بعض الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة والده.

وأكد خلدون حجازين في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن صحة والده ممتازة، وأن الأخبار التي يتناقلها بعض الناس دون أدنى مسؤولية بهذا الظرف الحساس غير حقيقية، مطمئنا الجمهور الأردني والعربي أن ”لا صحة لهذا الخبر“.

ودعا نقيب الفنانين الأردنيين الفنان حسين الخطيب في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى عدم الاستماع لما يروجه ويتناقله من أسماهم بـ“مرضى النفوس“.

وأكد الخطيب أنه تواصل مع عائلة حجازين وأكدت أن صحته جيدة ولا يزال يتمتع بتلك الروح الطيبة العذبة، مبينا أن تلك الإشاعات التي تطلق هنا وهناك لها أخطار كبيرة على الأفراد ويجب أن يتذكر هؤلاء أن الفنانين لهم عائلات ومعجبون وقد تتسبب تلك الإشاعات بما لا يحمد عقباه.