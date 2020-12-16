المخرج جود سعيد يروي تراجيديا الأزواج في "خريف العشاق" (فيديو إرم)

كشف المخرج السوري جود سعيد عن بدء تصوير مسلسل ”خريف العشاق“ تأليف ديانا جبور وإنتاج إيمار الشام.

وقال سعيد لـ“إرم نيوز“ إن العمل عبارة عن حكاية تراجيدية، تضم عددا من الأزواج في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت، مضيفا أن العمل سيكون حاضرا في موسم رمضان 2021.

ولفت إلى أن العمل ستضم قائمة أبطاله عددا من النجوم، منهم محمد الأحمد، وأحمد الأحمد، وصفاء سلطان، ولجين إسماعيل، وخالد القيش، وحسين عباس وغيرهم من الوجوه الشابة.

وتحدث سعيد عن العرض الخاص لفيلمه ”نجمة الصبح“ في سينما الكندي وهو فيلم يتحدث عن الأزمة السورية، ومن فرقتهم بين الأخوة والأصدقاء، كما يتناول حكاية الناس البسطاء الذين يعيشون آمالا مع ألمهم.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد الأحمد، وحسين عباس، ولجين إسماعيل، ونسرين فندي، وهو من تأليف جود سعيد وسماح القتال.