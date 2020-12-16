توم كروز يهدد طاقم فيلم "المهمة المستحيلة 7" بالفصل

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية الثلاثاء، أن الممثل توم كروز استشاط غضبا من انتهاك واضح لقواعد السلامة الخاصة بمرض كورونا ”كوفيد-19“ في موقع تصوير فيلم (ميشين إمبوسيبل 7) الجديد في لندن، وأبلغ أفراد الطاقم بأنهم سيفصلون إذا لم يمتثلوا للقواعد.

وكان النجم ومنتج فيلم ”الحركة“ يصرخ في أفراد الطاقم بسبب التقاعس في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من قواعد أخرى تسمح بإنتاج الأفلام أثناء جائحة فيروس كورونا في تصريحات مليئة بالكلمات البذيئة سُمعت في تسجيل صوتي حصلت عليه الصحيفة.

وقال مصدر قريب من الإنتاج إن ”التسجيل الصوتي صحيح“. ورفض وكيل لكروز التعليق.

ولم تذكر الصحيفة تاريخ الحادث، لكن صناع الفيلم وصلوا إلى لندن في أوائل ديسمبر.

ومن المقرر عرض الفيلم – وهو من إنتاج شركة باراموانت بيكتشرز – في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.