استطلاع: التمييز ضد النساء لا يزال شائعا في هوليوود رغم حراك "مي تو"

بعد مرور ثلاثة أعوام على انقلاب الأوضاع في هوليوود رأسا على عقب بسبب الفضيحة التي فجرتها حركة ”مي تو”، وأطاحت بعشرات من الرجال الأقوياء من وظائفهم، لا تزال ثلثا النساء اللاتي شملهن مسح في مجال الترفيه، نشر أمس الثلاثاء، يتحدثن عن استمرار التحرش الجنسي.

ووجد المسح الذي أجرته لجنة هوليوود العنصرية، أن أقل من نصف من شملهم الاستطلاع يعتقدون أن هوليوود تقدر الخلفيات ووجهات النظر المتنوعة.

وبدأ المسح الذي أجري من خلال الإنترنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ووصف بأنه ”أكبر مسح يجرى في الصناعة“، ويضم عاملين في التلفزيون والسينما والإعلانات والمسارح والموسيقى والنشرات المذاعة ووكالات المواهب والعلاقات العامة.

وشارك في المسح نحو 10 آلاف شخص تقريبا.

وذكرت نحو 67% من النساء أنهن تعرضن لتحرش على أساس النوع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما أبلغت 42% من النساء عن اهتمام جنسي غير مرغوب.

وأبلغت امرأة، شاركت بشرط عدم الكشف عن شخصيتها، اللجنة أنها عندما كانت تعمل مساعدة، أعطاها الرئيس التنفيذي للشركة ”تكليفات فعلية بمغازلة شخصيات من ذوي النفوذ في الصناعة، في مسعى لضمان حصول رؤسائي على المزيد من اللقاءات“.

وقالت اللجنة، التي تترأسها أستاذة القانون أنيتا هيل، إن هوليوود ”أحرزت تقدما في التصدي لثقافة التحرش والتمييز، لكن لا يزال يتعين عمل المزيد“.

وأشادت اللجنة بمعايير التنوع الجديدة بالنسبة للمتنافسين على جوائز ”أوسكار“.

ومن بين التوصيات التي قدمتها اللجنة الحد من اتفاقيات السرية وعدم الافصاح، وحظر التنمر وتعزيز التوجيه وتدريب العاملين في الصناعة على منع الحوادث العنصرية والجنسية.

وأصبحت هيل رمزا لكثير من النساء عندما اتهمت كلارنس توماس، القاضي في المحكمة العليا، بالتحرش الجنسي أثناء جلسة تعيينه في عام 1991. وأنكر توماس تلك الاتهامات.