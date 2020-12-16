الفنانة زارا البلوشي تحصل على الإقامة المميزة في السعودية (فيديو)

أعلنت الفنانة الباكستانية زارا البلوشي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن حصولها على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.

وكتبت البلوشي في تغريدة عبر ”تويتر“، تعليقا على حصولها على الإقامة المميزة: ”شكراً على الثقة و منحي الإقامة المميزة. سعادة ما أقدر أوصفها، العيش و الاستثمار في السعودية. أبي أعيش وأموت فيها. الحمدلله“.

#الإقامة_المميزة شكراً على الثقة و منحي الاقامة المميزة سعادة ما اقدر اوصفها العيش و الاستثمار في السعودية 💚🤍 ابي اعيش و اموت فيها الحمدلله pic.twitter.com/eRcpGcSYxX — زارا البلوشي (@zara_albaloshi) December 14, 2020

وكشفت الفنانة البلوشي عبر حسابها في ”سناب شات“ أسباب تقديمها طلب الإقامة المميزة، حيث قالت في مقطع فيديو لها عبر ”سناب شات“: ”قررت آخذ إقامة مميزة قبل إني آخذ بيت أو استثمر، الإقامة المميزة كانت فرصة لي (..) لما قدمت عليها كان فيه أشياء كثيرة أقدم عليها، مستندات وملفات (..) اللي حابب يتقدم لا يتردد، ولا يخاف من الطلبات همه يساعدونك ويقفون معاك، ما فيه أفضل وأجمل من إنك تسكن في بلد انت تحبها، مثل السعودية، فيها أمن وأمان (..) كنت مقدمة على سنة علشان أفتح مشروع وبعدها أشتري بيت، لما شفت الإجراءات كثيرة، قلت ليه ما آخذها عالعمر (..) لما أخذت الإقامة صراحة، ما فيه أحلى من الاستقرار، مميزاتها مرة حلوة تقدرين تستثمرين، وتعيشين كل عمرك بالسعودية، وتقدرين تشترين اراضي وعقارات، الصراحة مميزات مرة كثيرة“.

https://www.instagram.com/p/CI1gMewhuQJ/

وزارا البلوشي ممثلة ولدت وعاشت حياتها في السعودية، ولها مشاركات عديدة في الدراما السعودية، وهي تحمل الجنسية الباكستانية.