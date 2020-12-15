بعد رفعها دعوة ضد والدتها.. حلا الترك تتوعد بمقاضاة من "يشوه سمعتها"

ردت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، على الهجوم الذي تعرضت له على خلفية أزمتها مع والدتها منى السابر وتوعدت بمقاضاة من يحاول تشويه سمعتها.

وأصدر محامي حلا بيانا باسمها، عبّر خلاله عن استياء الترك مما وصفها بـ“الشائعات التي راجت ضدها، مشيرة إلى وجود محاولات للتأثير على مجرى القضية مع والدتها“.

وتوعد البيان بمقاضاة ”كل من يحاول النيل من اسم العائلة ويحاول تشويه صورتها ويبث الشائعات المغرضة بهدف التشويش على الأجواء والقضاء بخصوص قضيتها ووالدتها منى السابر“.

وكانت الترك، تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية، لحملة هجوم واسعة، واتهمت بأنها ”عاقة“ لوالدتها بعد أن رفعت عليها قضية في المحكمة.

يذكر أن منى السابر، وحلا الترك، شغلتا الرأي العام في الساعات الماضية بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها.

وظهرت والدة حلا الترك في وقت سابق، عبر تقنية ”البث المباشر“ في حسابها على موقع ”إنستغرام“، وهي تشكو رفع قضية ضدها باسم ابنتها، لمطالبتها بإعادة ما قيمته 20,300 دينار بحريني (ما يعادل 53,000 دولار).

وناشدت السابر المطربة الإماراتية أحلام التدخل كونها لا تملك هذا المبلغ، وأكدت أنها تمر بظروف مادية قاسية، وتعاني منذ امتناع طليقها عن دفع نفقتها منذ نحو عام، مشددة على أحلام بالتوسط لدى ابنتها، بشأن المبلغ، الذي أقرت بأخذه من ابنتها حين كانت تعيش معها.