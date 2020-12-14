الأردني "ليث صديق" يفوز بجائزة أفضل فنان عالمي لعام 2020

فاز الفنان الأردني ”ليث صديق“ بجائزة أفضل فنان عالمي لعام 2020، في جوائز بوسطن للموسيقى.

والفنان ليث صديق عازف كمان متميز درس في المعهد الوطني للموسيقى، وحاز على عدة جوائز، منها الجائزة الثانية في مسابقة سايفرت الدولية للكمان في بولندا ومدير فرقة جامعة تافتس الأمريكية للموسيقى العربية في بوسطن.

ويعتقد ليث بأنه يحمل مسؤولية تعليم وتطوير الموسيقى العربية، والحفاظ على هويتها في العالم، ومن خلال هذه المهمة، يشرف حاليا على برنامج موسيقي ضخم مع مركز كارنيغي هول للموسيقى في نيويورك.

المسابقة رشحت عددا كبيرا من الفنانين المتميزين في حقول موسيقية متعددة.

وتأسست جوائز بوسطن للموسيقى عام 1987، لتبرز أهم الفنانين والفنانات في بوسطن والعالم، وفي السنوات الماضية أبرزت عددا من الفنانين الكبار الذين فازوا في جوائز عالمية، مثل الجرامي وغيرها.

وتخرج ليث صديق من جامعة بيركلي المشهورة بدرجة الماجستير، ودرس على يد الموسيقار العالمي سيمون شاهين. وفي عام 2016 قدم ألبومه الموسيقي الأول ’ابن دجلة‘ في مهرجان مونتريال العريق لموسيقى الجاز.