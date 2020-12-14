دراما إماراتية سورية.. انتهاء تصوير "بنات الماريونيت" وإطلاق البرومو الرسمي (صور وفيديو)

انتهت عمليات تصوير المسلسل الكوميدي الاجتماعي الإماراتي السوري ”بنات الماريونيت“، من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في البلدين.

ويعتبر المسلسل أول عمل مشترك إماراتي سوري كوميدي، وجرت عمليات التصوير على مرحلتين بين سوريا والإمارات.

وأصدرت شركة ”الأشمل“ للإنتاج والتوزيع الفني، التي أنتجت العمل، البرومو الرسمي والبوسترات الخاصة بالمسلسل، كإعلان رسمي بجاهزية العمل ليعرض على المحطات الفضائية.

وأشاد المنتج الفني طارق مرعشلي بالمسلسل، وتوقع أن يحقق نجاحا يتناسب مع حجم النجوم والأسماء المشاركة فيه.

وقال مرعشلي في تصريحات خاصة، إن العمل ”يقدم وجبة كوميدية من ناحية الشكل، اجتماعية من حيث المضمون، ويضم نخبة من ألمع النجوم في سوريا والإمارات، كما أن الأفكار المطروحة تتمتع بأهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية“.

أما الفنانة رنا شميس، فوصفت العمل بالممتع، وأكدت أن هذه النوعية من الأعمال مطلوبة بشدة في هذه الفترة التي يمر بها العالم.

وقالت في تصريحات صحافية ”نحن في زمن صعب على كل الأصعدة، والجميع بحاجة إلى البسمة، ويأتي العمل ليرسم الضحكة على وجوه الناس، ويزيح الهموم ولو لبضع ساعات“، مضيفة أن ”العمل يتمتع بقيمة كبيرة من الناحية الفنية والإخراجية“.

وبات العمل الفني جاهزا بعد نهاية جميع العمليات الفنية، ومن المتوقع أن يعرض خلال فترة قريبة على محطات فضائية إماراتية وعربية.

يذكر أن العمل يضم مجموعة من النجوم، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، طارق مرعشلي ، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، جمال العلي، روبين عيسى، جوليا الشواشي، حمد الكبيسي، علي الطاهر، سارة العمراني، شروق البني، حسام الشاه، حسام تحسين بيك، مروة راتب، بريفان عبد الرحمن وعبد الله بوهاجوس.