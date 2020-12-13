13 ديسمبر

العثور على جثة الممثلة الهندية أريا بانيرجي وسط ظروف غامضة "صور"

العثور على جثة الممثلة الهندية أريا...

عثرت السلطات الهندية، على جثة الممثلة الهندية الشهيرة أريا بانيرجي، الجمعة الماضية، في ظروف غامضة. ووفقًا لتقارير صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، فقد تم العثور

المصدر: لارا ثابت – إرم نيوز

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عثرت السلطات الهندية، على جثة الممثلة الهندية الشهيرة أريا بانيرجي، الجمعة الماضية، في ظروف غامضة.

ووفقًا لتقارير صحيفة ”إنديان إكسبريس“ الهندية، فقد تم العثور على الممثلة الشابة البالغة من العمر 33 عامًا ميتة داخل منزلها، جنوب مدينة كولكاتا، يوم الجمعة.

وكشفت الصحيفة، أنه تم العثور على جثتها في وضعية مشبوهة ملقاة في غرفة النوم بجانب السرير، وكانت ملطخة بالدماء.

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وبحسب المصادر، فإن أفراد الأمن والشرطة الهندية كسروا باب الشقة التي كانت تقيم فيها الفنانة ”أريا بانيرجي“ بعد بلاغ من مدبرة منزلها بانقطاع الاتصال معها وعدم ردها على المكالمات.  2020-12-EpDlRfxVoAAL0Q0

وأوضحت مدبرة منزل الممثلة، أنها وصلت منزل الضحية، وحينما قرعت جرس المنزل، واتصلت برقم هاتفها الشخصي، لم ترد عليها، الأمر الذي أثار الشكوك لديها، ما دفعها لإبلاغ الشرطة.

وعندما وصلت الشرطة الهندية إلى مكان الحادثة، وجدوا جثة الممثلة في وضع مريب، وقام فريق من الطب الشرعي بجمع عينات من غرفتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لوفاتها.

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وتُجري الشرطة حاليًا تحقيقًا لمعرفة سبب الوفاة، وكشفت التحقيقات الأولية أن“أريا بانيرجي“ كانت تسكن في شقة بالطابق الثالث بمفردها دون وجود أي من أفراد عائلتها معها، وذلك وفق المصادر التي أشارت إلى أنها تفضل دائمًا عدم الخروج والاختلاط بالأصدقاء.

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على صعيد آخر، ظهرت ”بانيرجي“ في العديد من أفلام بوليوود الشهيرة، مثل ”ذا ديرتي بيكتشر“ و“إل إس دي“، كما عملت في بداية مشوارها الفني كعارضة أزياء في مومباي.

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يذكر أن ”بانيرجي“ هي ابنة عازف السيتار الهندي الراحل نيخيل بانديوبادياي.

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