آلاف المغاربة يشيعون المذيع صلاح الدين الغماري

احتشد آلاف المغاربة في شوارع مكناس، اليوم السبت؛ لتشييع جثمان المذيع المغربي صلاح الدين الغماري، الذي فارق الحياة بمدينة المحمدية؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الجنازة، ومنشورات تستعرض سيرة الغماري.

وكان الغماري يعمل في القناة الثانية المغربية، وأطل أعواما طويلة على المغاربة عبر الشاشة.

وفي أزمة كورونا، حقق الغماري متابعة واسعة، من خلال برنامج ”أسئلة كورونا“، الذي يعرض صورة عن الوضع الوبائي في البلاد.

واشتهر الغماري بعرض مبسط لوضع الوباء، فكان يتحدث بالعامية، حتى تصل الرسالة بسهولة إلى المتلقين، لا سيما غير المتعلمين.

ولم يقتصر الغماري على تقديم البرنامج من الاستوديو فحسب، بل نزل إلى الميدان لأجل رصد تطبيق الإجراءات الوقائية.

وتداول المستخدمون صور المذيع الذي انفرد بأسلوبه الخاص، وكان يمني النفس دائما بنهاية وشيكة لكورونا عندما يتحدث إلى المغاربة، لكنه رحل عن الحياة قبل أن يزول الوباء.

وقالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي على حسابها عبر تويتر: ”حشود بالآلاف غمرت شوارع مكناس لتشييع جنازة المذيع المغربي صلاح الدين الغماري الذي فارق الحياة بمدينة المحمدية إثر سكتة قلبية مفاجئة. لم أكن أعرف الرجل قبل وفاته.. لكن يبدو أنه كان إنسانا رائعا.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. أمام الكاميرات الجميع يحبك، العبرة عندما تكون خلفها“.