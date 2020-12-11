عقد قران الفنانة المصرية بشرى وطلبها هدية غريبة (صور)

أعلنت الفنانة المصرية بشرى، عن عقد قرانها، اليوم الجمعة، وسط حفل عائلي بسيط داخل منزلها، وذلك بعد قرابة شهرين من خطوبتها لسالم هيكل، مدير المبيعات في إحدى شركات السيارات الشهيرة.

ونشرت بشرى، صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ وذلك بعد انتهاء مراسم عقد القران، وكتبت تعليقًا قالت فيه:“ربطنا العقد.. متزوجة رسميًا.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات“.

https://www.instagram.com/p/CIqccfZJonU/

وأقيم حفل عقد قران بشرى، البسيط بحضور عائلي بسبب انتشار فيروس كورونا ”المستجد“، بينما تم التقاط صور جمعت بشرى، وزوجها، والمأذون المكلف بإتمام عقد الزواج.

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة بشرى بتلك المناسبة، بينهم: آيتن عامر، والإعلامية بوسي شلبي، ومنة فضالي، وروجينا، وميساء مغربي.

هدية غريبة

يذكر أن بشرى طلبت من خطيبها ”سالم هيكل“ أن يخصص لها مدفنًا، حيث اعتبرته ”الشبْكة“ التي يقدمها لها، وبررت ذلك بأن الأمر بالنسبة لها يحمل مضمون التفكير في الآخرة كما يفكر الإنسان في الدنيا.

ومن الجدير ذكره أن بشرى، وسالم هيكل تمت خطبتهما قبل نحو شهرين خلال حفل أحياه المطرب المصري عمرو دياب، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم مؤخرًا.