هدى شعراوي: أنا سعيدة بنجاح "شارع شيكاغو".. وأستعد لمسلسل "عرس الحارة" (فيديو إرم)

أعربت الفنانة السورية هدى شعراوي عن ارتياحها بالنجاح الذي حققه مسلسل ”شارع شيكاغو“؛ مؤكدة أنها تستعد حاليا للمشاركة في مسلسل ”عرس الحارة“ الخاص بالبيئة اللبنانية.

وتحدثت هدى شعراوي عن عرض مسلسل ”شارع شيكاغو“ تأليف وإخراج محمد عبد العزيز على قناة ”أبوظبي“، معربة عن سعادتها بالمشاركة بشخصية ”أم رياض“ المختلفة تماما عما قدمته خلال مسيرتها الفنية، معتبرة أن سبب نجاح العمل يعود إلى المحبة التي جمعت بين نجومه، كاشفة عن بعض التفاصيل التي اختلطت على المشاهدين خاصة داخل أماكن الرقص والغناء والسهر في العمل.

وقالت شعراوي؛ في حديث مع ”إرم نيوز“ من كواليس تصوير مسلسل ”باب الحارة11”، تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة ”قبنض“، إن الجمهور نسي اسمها الحقيقي وبات يناديها باسم شخصيتها في العمل ”الداية أم زكي“ التي رافقت الجمهور على مدار أجزائه جميعها.

وكشفت ”شعراوي“ عن تطورات شخصيتها في الجزء الحادي عشر بعد زواجها في الجزء العاشر والمشكلات التي تعترضها بسبب هذا الزواج.

واعتبرت أن ”الجمهور ينتظر مسلسل ”باب الحارة“ من عام لآخر، تبعاً لما تتابعه وتشاهده من ردود فعل حوله“.

وفي سياق آخر؛ وحول سبب ابتعادها حالياً عن المشاركة بالأعمال الاجتماعية، قالت شعراوي، إنها وإن شاركت مسبقاً بالكثير منها، لكنها الآن تنتظر أن يعرض عليها عمل درامي جيد ومحفز.

كما كشفت عن مشاركتها بالمسلسل المشترك ”عرس الحارة“ وهو عمل بيئي يسلط الضوء على البيئة اللبنانية من تأليف مروان قاووق وإنتاج جويل بدر.