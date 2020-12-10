مؤسس أمازون في مقدمتهم.. 10 أثرياء يملكون نصف ثروة 50% من الأمريكيين

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، اليوم الخميس، إن أغنى 10 أشخاص في الولايات المتحدة باتوا يملكون ما يقارب نصف ثروة نحو 50% من الأمريكيين، بعد أن ارتفعت ثروتهم بشكل كبير منذ تفشي وباء كورونا في أوائل العام الجاري.

وأشارت المجلة في تقرير نقلا عن مجلة فوربس الأمريكية إلى أن ثروة أغنى 10 أشخاص أمريكيين يتقدمهم مؤسس شركة ”أمازون“ العملاقة للتسوق الإلكتروني، جيف بيزوس، تجاوزت ترليون دولار نهاية الشهر الماضي.

وقالت المجلة في تقريرها: ”بعد الزيادة الضخمة بثروة المليارديرات في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا، فإن الثروة المجمعة لأغنى 10 أشخاص باتت تشكل ما يقارب نصف ثروة 165 مليون أمريكي، أي حوالي نصف الأمريكيين الأقل دخلا، وتبلغ حوالي 2.1 ترليون دولار في تلك الفترة“.

وإلى جانب بيزوس تضم لائحة أغنى 10 أشخاص أمريكيين رجل الأعمال ألون ماسك، ومؤسس شركة ”أبل“ بيل غيتس، ومؤسس شبكة ”فيسبوك“ مارك زوكربيرغ، ووارن بوفيت، ولاري أليسون، ولاري بيغ، وسيرغ برين، وستيف بالمر، وأليس والتون.

وأظهر تقرير لمعهد دراسات السياسات في واشنطن الأسبوع الماضي أن ثروة 650 مليارديرا أمريكيا قفزت بأكثر من ترليون دولار منذ تفشي وباء كورونا، وأن بيزوس حقق زيادة بلغت 69.4 مليار دولار لتصل ثروته إلى 182.4 مليار دولار ليحافظ على مركزه كأغنى رجل في العالم، فيما سجلت ثروة ماسك أكبر زيادة في القائمة، بلغت نحو 414% لترتفع ثروته من 24.6 مليار إلى 126.2 مليار دولار، ما جعله ثاني أغنى رجل في العالم.

وبالنسبة للنساء المليارديرات، أظهر التقرير أن أليس والتون وريثة مؤسس شركة ”وولمارت“ الأمريكية العملاقة احتفظت بمركزها كأغنى امرأة في العالم، وأن ثروتها ارتفعت بحوالي 14.6 مليار دولار من 55 مليار دولار إلى 69.6 مليار دولار الأسبوع الماضي.