فيفي عبده تكشف لجمهورها تفاصيل وعكتها الصحية (فيديو)

خرجت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، لكشف آخر تطورات حالتها الصحية، بعد الأنباء التي ترددت بشأن وضعها الحرج ودخولها المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وبثت فيفي، عبر حسابها الشخصي في ”إنستغرام“، مقطعًا مصوراً ظهر خلاله صوتها فقط، الذي بدا عليه التعب.

وقالت فيفي عبده: ”أنا عايزة أطمنكوا عليا أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة“.

وأضافت: ”أنا محتاجة دعاء الناس، لأني مكنتش قادرة أمشي على رجليا، لكني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة، مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليا“.

وانهالت التعليقات الداعمة للفنانات من نجوم ومشاهير الفن والغناء في مصر والوطن العربى، داعين لها بالشفاء العاجل، والخروج من أزمتها الصحية، وعودتها للجمهور قريبا.

فقال سعد لمجرد: ”يارب يشفيكي ويعافيكي في القريب العاجل“، وأضافت رانيا محمود ياسين: ”يارب بشفيكي يا فوفا يارب“، وحرصت سوسن بدر على التفاعل مع منشور فيفي بقولها: ”ألف بعد الشر عليكي وسلامتك يا غالية وإن شاء الله تنوري الدنيا“ وغيرهم من النجوم.

https://www.instagram.com/p/CIl1aZtgzzM/?igshid=kij6o46oa9i4

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده برنامج ”خلي بالك من فيفي“ الذى عرض في رمضان الماضي، على شاشة ”mbc“K كما شاركت فيفي عبده الدرامية مسلسل ”مملكة الغجر“ الذي قامت ببطولته مع كل من: حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وكوكبة من النجوم.