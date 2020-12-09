سحر فوزي تدافع عن "باب الحارة" وتكشف تفاصيل تعاون إماراتي سوري في "بنات الماريونيت" (فيديو إرم)

دافعت الفنانة السورية سحر فوزي، عن الأجزاء الجديدة لمسلسل ”باب الحارة”، بعد نجاح شركة ”قبنض“ في الحصول على حقوق إنتاجه قضائيا منذ الجزء العاشر، معتبرة أن العمل بات من طقوس شهر رمضان المبارك الذي ينتظره الجمهور.

وأشارت فوزي في حديث خاص مع موقع ”إرم نيوز“ عن كواليس تصوير العمل، إلى أن الأجزاء الحالية أضافت للعمل ما أغفلته الأجزاء التسعة الأولى من قضايا متعلقة بعمل المرأة، وتعلّمها وثقافتها وحضورها في المجتمع، إضافة إلى جوانب أخرى لم تكن حاضرة في الأجزاء الأولى، وستحضر في الجزء الحادي عشر، حيث تواصل فوزي متابعة شخصيتها الشهيرة بـ ”أم بشير“، لكن مع تطورات وأحداث جديدة.

كما تحدثت الفنانة السورية عن مشاركتها بالعمل السوري الإماراتي ”بنات الماريونيت”، وهو من إخراج مخلص الصالح، والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرا، مبينة أن هذه التشاركية التي تجمع نجوما من سوريا والإمارات تعتبر حديثة على العمل الذي سيكون مختلفا بتفاصيله الكثيرة.

وأشارت فوزي إلى أن الدراما المشتركة حققت حضورا خاصا انطلاقا لكونها تجمع نجوما من أكثر من بلد، وهو ما يستقطب جمهور هؤلاء النجوم.