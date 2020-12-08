المشهورة دارين البايض: "ارتديت الحجاب طوال عمري خوفا من المجتمع" (فيديو)

أعلنت الفنانة اللبنانية الشابة والمقيمة في السعودية، دارين البايض، عن خلعها الحجاب، مبررة أنها ”ارتدته طوال حياتها من باب الخوف من الآخرين والمجتمع“.

وبررت البايض عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها في ”سناب شات“ أن ”مسألة ارتدائها الحجاب شكلت لها إشكالية طوال فترة المراهقة، وأنها كانت مترددة بشأن خلعه، خوفا من ردود فعل الآخرين وانتقادهم لها“، مبينة أن ”الحجاب الذي ترتديه في الأصل ليس شرعيا؛ لأنه يظهر مفرق الشعر، في حين أن الأصل تغطية الشعر كاملا، وذلك لعدم قناعتها إلى حد اللحظة بارتدائه“.

وتابعت أنها ”ظهرت في أحد المسلسلات دون حجاب، لكنها بقيت مترددة بشأن إبقائه أو خلعه“، مؤكدة أنها ”أصبحت أكثر نضجا ووعيا، وقادرة على اتخاذ قرارها بشجاعة، وأنها قررت خلع الحجاب، بعد أن ارتدته رهبة من المجتمع، وليس خوفا من الله“، لافتة إلى أن ”قناعتها بارتداء الحجاب، مسألة شخصية“.

ونشرت البايض (24 عاما) لاحقا صورتين لها، وقد ظهرت فيهما بعد خلعها الحجاب.

https://www.instagram.com/p/CIf-pN7J8GP/