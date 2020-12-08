الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية

قالت وسائل إعلام بريطانية يوم الاثنين إن الأمير هاري سيقاضي ناشري صحيفة بريطانية بتهمة التشهير لينضم بذلك إلى زوجته ميجان التي تقاضيهم بشكل منفصل بسبب انتهاك حقوق الطبع وحماية البيانات.

وأحجم متحدث باسم هاري حفيد الملكة إليزابيث عن التعليق. ولم يتسن الوصول إلى أسوشيتد نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة ميل أون صنداي.

وتقول التقارير المنشورة في عدد من الصحف البريطانية إن محامي هاري رفع قضية تشهير في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بسبب مقال نشرته صحيفة ميل أون صنداي في أكتوبر تشرين الأول.

وقال المقال إن الأمير لم يعد على اتصال بوحدة قوات خاصة في البحرية البريطانية والتي كان له علاقة رسمية بها خلال فترة عمله بالبحرية، منذ تنازله عن واجباته الملكية في وقت سابق من العام.

وعينت الملكة إليزابيث هاري في 2017 برتبة كابتن جنرال في البحرية الملكية. وكان هاري قد خدم في القوات المسلحة لمدة عشر سنوات قبل أن يتولى منصبه الملكي الرفيع بشكل كامل.

وتنازل هاري عن لقبه في مارس آذار عندما انتقل إلى العيش في الولايات المتحدة مع ميجان وابنهما آرتشي وذلك في إطار ترتيبات خضعت للتفاوض مع الملكة وأفراد كبار آخرين في العائلة المالكة. وقالت وسائل الإعلام البريطانية آنذاك إنه كان منزعجا لاضطراره التخلي عن صلاته العسكرية التي يقدرها بشدة.

وتتعلق قضية ميجان على ناشري ميل أون صنداي بمقالات نشرت في 2019 تتضمن أجزاء من خطاب كتبته بخط اليد كانت قد أرسلته إلى أبيها توماس ماركل في 2018.