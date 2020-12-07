كورونا يعزف اللحن الأخير في حياة جان صليبا

فجع الوسط الفني في لبنان والوطن العربي، برحيل الملحن والمنتج الموسيقي جان صليبا مساء الاثنين، في أحد مستشفيات بيروت، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصيب جان صليبا بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، ودخل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، لتلقي العلاج وساءت حالته خلال الأيام الماضية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ولم تمر دقائق على نبأ وفاة جان صليبا حتى تحول موقع التغريدات العالمي ”تويتر“ إلى دفتر عزاء في الراحل.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الملحن اللبناني الراحل، و كان في مقدمتهم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي قالت: “ الله يرحمك #جان_صليبا وتكون نفسك بالسما“.

الله يرحمك #جان_صليبا وتكون نفسك بالسما🙏 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) December 7, 2020

وغردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ناعية الملحن الراحل قائلة: “ تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك“.

تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 7, 2020

بينما نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة للملحن الراحل مودعة إياه برسالة مؤثرة قائلة: “ قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة.. بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم… الله يرحمك يا صديقي“.

قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم… الله يرحمك يا صديقي pic.twitter.com/Pqa0yxh57m — Elissa (@elissakh) December 7, 2020

كما حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على تقديم التعازي إلى أسرته، قائلة: “ الله يرحمك #جان_صليبا ما عم صدق.. الله يصبر اهلو“، وقالت الفنانة كارول سماحة: ”شو محزن هالخبر.. الله يرحمك #جان_صليبا“.

الله يرحمك #جان_صليبا ما عم صدق 😢 الله يصبر اهلو 🙏 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) December 7, 2020

شو محزن هالخبر 😨 الله يرحمك #جان_صليبا 🙏🏻 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) December 7, 2020

وعبرت الفنانة اللبنانية جيسي عبده، عن حزنها بوفاة جان صليبا بفيروس كورونا، قائلة: “ محزن جداً رحيل #جان_صليبا الله يرحمو ويصبر عيلتو ومحبينو ويا رب تخلصنا من هالوباء“.

محزن جداً رحيل #جان_صليبا الله يرحمو ويصبر عيلتو ومحبينو ويا رب تخلصنا من هالوباء 🙏🏽🙏🏽 — Jessy Abdo (@JessyAbdo) December 7, 2020

وكتبت الفنانة اللبنانية كارمن لبس: “ الله يرحم #جان_صليبا ويصبر اهله ومحبينه.. يا رب تريحنا من #كورونا وتحمي اهلنا ويلي منحبّن“.

الله يرحم #جان_صليبا ويصبر اهله ومحبينه🙏🏻💔. يا رب تريحنا من #كورونا وتحمي اهلنا ويلي منحبّن😔 — Carmen Lebbos (@C_lebbos) December 7, 2020

كما حرصت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على توديع صديقها الملحن جان صليبا قائلة: “ إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا صديق العمر ..#جان_صليبا“.