معز مسعود.. الداعية إلى قلوب "الحسناوات والفنانات"

فتح الداعية المصري معز مسعود باب اللغط إثر تسريبات إعلامية عن قرب زواجه مجددا من فنانة، ألا وهي حلا شيحة التي خلعت الحجاب العام الماضي.

كده مش ناقص للاخ #معز_مسعود غير انه يقابل ابو هشيمه ف النهائي .. pic.twitter.com/ElEEmkfzau — Mahmoud Rashad 👮 (@Mahmoud18608403) December 2, 2020

جنازة معز مسعود لما يموت pic.twitter.com/uWg8sZcx9c — waleed (@wedaww) December 7, 2020

ويبدو أن حماسة الداعية المصري معز مسعود لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي بما يتوافق مع الحياة العصرية قد آتت أكلها في حياته الشخصية بوصوله إلى ”الحسناوات“ و“الشهيرات“ و“الفنانات“ من باب الزواج ثم من باب الطلاق لاحقا.

وأخذ اسم الداعية يصعد، ليس من خلال رؤاه أو مواقفه الدينية، بل من خلال زيجاته من نساء إما شهيرات أو حسناوات لمدد قصيرة يقوم بعدها بتطليقهن لأسباب تظل في الغالب غير معلومة.

ونجح معز مسعود في استثمار شهرته الدينية فيما يبدو لحصد إعجاب النساء، حيث بدأ زيجاته من الحسناوات، ليقتحم لاحقا عالم الفن والأضواء بالزواج من الفنانات.

لكن المطلع على السيرة الذاتية للداعية المصري قد يجد عذرا في سلوكه، وتحقيقا لمقولة العرب ”من شبّ على شيء شاب عليه“، فقد سبق أن لخص بنفسه فترة شبابه بقوله إنها كانت ”مثالا للهو والعبث“، وهو ما يتضح كذلك الآن مع فارق بسيط، وهو ارتداؤه عباءة الدين.

بدأ معز حياته الزوجية في عام 2003، بالزواج من فتاة تدعى سارة حورية، كانت صاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، ورغم انتشار خبر زواج الداعية منها بقوة، إلا أن سارة خرجت ونفت ذلك، مؤكدة أنها لم ترتبط مطلقا بالداعية، ليظل ارتباط اسمها به أمرا مبهما.

وفي عام 2017، تزوج الداعية المصري من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، حيث استمر زواجهما لمدة لا تتجاوز 179 يوما، ليقع بعدها الطلاق دون إيضاح الأسباب.

وجاءت مفاجأة معز مسعود لمتابعيه بإعلانه في عام 2018 وبعد عام واحد على طلاقه من بسنت، زواجه من الفنانة شيري عادل، ليحدث الطلاق بينهما بعد عام واحد أيضا من الزواج، وبشكل مفاجئ كذلك.

ولم يمض عام آخر، حتى انتشر نبأ قرب زواج الداعية من الفنانة حلا شيحة، المقرر مطلع العام القادم، ليقترن لقب الداعية بالنساء لا بالدين، وقد فتح الباب على تساؤل إن كانت هذه الزيجة ستكون الأخيرة، أم أنه سيفاجئ متابعيه لاحقا بطلاقه وارتباطه بفنانة أخرى؟