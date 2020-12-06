وفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش

توفي المخرج السوري علاء الدين كوكش ليل الأحد عن عمر يناهز 78 عاماً في دمشق، بعد رحلة طويلة في عالم الفن قدم خلالها العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتلفزيون.

امتدت مسيرة المخرج كوكش على مدار أكثر من أربعين عاماً، أخرج خلالها الكثير من المسلسلات منها ”حارة القصر“ عام 1970، ”أسعد الوراق“ عام 1975، ”أبو كامل“، ”حي المزار“، ”حكايا الليل والنهار“، ”رجال العز“ وغيرها الكثير.

كما كتب وأخرج ثلاثة أفلام تلفزيونية هي ”لا“ و ”لن ترحل“ و ”القلب يحكم أحيانا“.

كذلك كتب وأخرج العديد من الأعمال المسرحية ومن المسرحيات التي أخرجها ”الفيل يا ملك الزمان“ للكاتب سعد الله ونوس، و ”حفلة سمر من أجل 5 حزيران“ وغيرهما.

ودرس الراحل في قسم الدراسات الاجتماعية والفلسفية بجامعة دمشق في مطلع الستينيات من القرن الفائت في الفترة نفسها التي اجتذبه فيها التلفزيون في سوريا فالتحق للعمل به منذ الأعوام الأولى لانطلاقته، ثم أوفد إلى ألمانيا، حيث اتبع دورة في الإخراج التلفزيوني عام 1966.

وحاز على شهادة تقدير من مهرجان دمشق السينمائي التاسع عن دوره التمثيلي في فيلم (المتبقي) للمخرج الإيراني سيف الله داد، والذي صور في سوريا عام 1995.

وما إن تم الإعلان عن وفاته حتى سارع عدد من النجوم إلى رثائه منهم عدنان أبو الشامات، و وائل رمضان، و الكاتب مازن طه، وسحر فوزي وغيرهم.

يشار إلى أن المخرج الراحل تزوج من الفنانة ملك سكر وأنجب منها ابنتهما الممثلة سمر كوكش.