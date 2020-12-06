"غيسلين ماكسويل" تطالب بالإفراج عنها مقابل 5 ملايين دولار في قضية جيفري إبستاين

طالبت غيسلين ماكسويل، عشيقة الملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إبستاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات، بإطلاق سراحها من السجن قبل عيد الميلاد.

ووجهت ماكسويل في وثائق المحكمة طلبا للنظر في طلب الإفراج عنها بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار في 21 ديسمبر، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال محامو ماكسويل إن لديهم أدلة جديدة تدعم طلب الإفراج عنها بكفالة يدعمها الأصدقاء وأفراد الأسرة، إلا أنهم لا يرغبون في الكشف عن هويتهم علنا لحماية أنفسهم.

وطلب المحامون من القاضي إزالة أسماء مؤيديها من وثائق المحكمة العامة من أجل حماية خصوصية وسلامة الأشخاص الذين عانوا من مشاكل شخصية ومهنية شديدة جراء علاقتهم بماكسويل. فضلا عن ذلك، أوضح المحامون أن ماكسويل، المحتجزة في مركز احتجاز متروبوليتان في نيويورك، تلقت تهديدات عديدة بالقتل أثناء وجودها في السجن.

وتواجه ماكسويل البالغة من العمر 58 عاما تهما متعددة منها جلب فتيات لإبستاين والاعتداء الجنسي على القاصرات. وفي حين نفت بشدة جميع التهم الموجهة إليها، إلا أنها قد تواجه عقوبة تصل إلى 35 عاما في السجن إذا ثبتت إدانتها في المحاكمة المقررة في تموز/ يوليو المقبل.

ورفض القاضي في السابق طلبا مماثلا قدمه المحامون من أجل خروجها بكفالة من السجن.

واعتقل فريق من العملاء الفيدراليين ماكسويل في تموز/ يوليو الماضي بعد اختبائها لمدة عام في قصر بقيمة مليون دولار اشترته سرا، وأشاروا إلى أنها غيرت رقم هاتفها إلى رقم مسجل تحت عنوان ”G Max“، وغيرت عنوان بريدها الإلكتروني، وعندما طلبت طلبات ”ديلفري“، قامت بإعطاء اسم مختلف لم يحددوه.

يُذكر أنه تم العثور على جيفري إبستاين منتحرا في السجن في 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة ممارسة الاعتداء الجنسي على القاصرات.