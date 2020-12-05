الإعلامية الكويتية مي العيدان تقاضي الفنان المصري أحمد بدير

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان رفع دعوى قضائية ضد الفنان المصري أحمد بدير، بتهمة التنمر عليها والتشكيك في جنسيتها.

وكتبت العيدان عبر حسابها على ”إنستغرام“ تقول: ”أعلن أنا مي العيدان أني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير، بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات وأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحالة الشاذة، وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتية أصلا“.

وتوعدت العيدان بدير بقولها: ”وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة وبيننا القضاء“.

وما أن نشرت العيدان ذلك حتى انهالت التعليقات التي تبدي دهشتها من أسلوب العيدان، التي كانت قد بدأت الهجوم عندما وصفت الفنان المصري بالأقرع.

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وقالت متابعة: ”ضربني وبكى وسبقني واشتكى“، وأضافت أخرى: ”أنتِ من بدأتي تحملي“، و“تحرشت به وبابنته ثم أعلنت مقاضاته لكسب الأموال، الظاهر هذه الموضة الجديدة“.

وكانت العيدان نشرت صورة لأحمد بدير وابنته وعلقت عليها قائلة: ”صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنت مزة.. بنت الأقرع“



وكان الفنان المصري أحمد بدير قرر، من جهته، مقاضاة العيدان، بعد نشرها لتلك الصورة، ووصفها له بالأقرع.

وأكد المحامي المصري أشرف عبد العزيز، الوكيل القانوني للفنان أحمد بدير، عبر بيان آنذاك: ”جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان“.