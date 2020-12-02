فنانة عالمية تعلن تحولها من أنثى إلى ذكر

صدمت الفنانة والمنتجة الكندية آلين بيج، جمهورها، بإعلانها إجراء عملية تحول جنسي حولها من أنثى إلى رجل اسمه ”إليوت بيج“.

ونشرت الفنانة صاحبة الـ33 عامًا، الخبر الصادم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث قالت: ”مرحبًا أصدقائي، أريد أن أشارك معكم نبأ تحولي الجنسي“.

وأضافت: ”الضمائر الشخصية المعبرة عني: هو وهم واسمي إليوت، أنا محظوظة لأنني أكتب هذا، وأن أصل لهذا المكان في حياتي“.

وأعلنت دعمها الكامل لجميع المتحولين جنسيًا الذين يتعرضون للتنمر والعنصرية، مؤكدة أنها ستفعل كل ما في وسعها من أجل تغيير العالم المحيط بهم للأفضل.

وأبدت الفنانة امتنانها لكل الأشخاص الذين قدموا لها الدعم طوال فترة رحلتها للتحول من أنثى لذكر، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة الشديدة جراء تحولها الجنسي.

وأردفت: ”أريد أن أتحدث عن الصورة الكاملة الخاصة بهذا الأمر حيث إن التمييز في التعامل مع المتحولين جنسيًا منتشر بشكل كبير ويؤدي لنتائج بشعة“.