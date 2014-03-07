صور.. أسد بين ذراعي أيتن عامر

نشرت الفنانة المصرية أيتن عامر صوراً لها بموقع التواصل الإجتماعي "انسترغرام" تبدو فيها، وهي تداعب شبل أسد.

وأرفقت مع الصور المنشورة عبارة:"مغامراتي في حديقة الحيوان.. جميل خالص"، بيد أن غالبية جماهيرها لم يوافقونها الرأي، بل أبدوا اعتراضهم على شجاعتها، ومجازفتها بحمل الحيوان المفترس، حتى لو كان صغيرًا ، بينما أبدى آخرون إعجابهم بها. وقالوا:"حتى الأسد سلم لجمالك.. شكله لطيف".

وتزور أيتن لندن، فيما أعمالها الفنية معلقة بانتظار عودتها لبدء تصوير دورها في مسلسل "السبع والصبايا"، الذي يشاركها فيه الفنانة رانيا يوسف، وهيثم أحمد زكي.

وإن كانت صور أيتن مع الشبل بمثابة استعداد لها وتحضيرا لدخول مسلسل "السبع والصبايا"، الا أنها تبرع، وتسحر في مجال الإعلانات أيضاً، اذ شاركت أخيرا بإعلان تجاري لشركة زبادي، أدت فيه دور فتاة جميلة تظهر بأحلام عجوز أكل من "الزبادي"، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.