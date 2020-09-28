هل يمكن أن يعتزل الأمير وليام الحياة الملكية مثل شقيقه هاري‎؟

تحدثت وسائل الإعلام البريطانية عن أن الخلافات بين الشقيقين الأمير وليام وهاري، حفيدي الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، هي من الأسباب الرئيسية التي دفعت هاري وزوجته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل إلى اعتزال الحياة الملكية، والاستقرار في الولايات المتحدة.

لكن هل يمكن أن يتناسيا خلافاتهما ويتخلى وليام وزوجته هما الآخران عن العائلة الملكية؟ هذا ما تأمله منظمة ”ريبابليك“ (الجمهورية)، وهي مؤسسة في لندن تهدف إلى تغيير النظام الملكي في بريطانيا، وإحلال النظام الجمهوري مكانه.

وفي تصريحات نشرتها عدد من الصحف البريطانية، يوم الاثنين، دعا الرئيس التنفيذي للمنظمة جراهام سميث الأمير هاري وكيت إلى التخلي عن العائلة الملكية، وإبرام صفقة مع شركة ”نتفليكس“ الأمريكية على غرار ما فعل هاري وميغان.

وأعرب سميث عن رأيه بأن وليام وكيت دوق ودوقة كامبريدج يدركان جيدا بأن انتهاء النظام الملكي هو الأفضل لهما ولبريطانيا.

وقال: ”لماذا لا يسدي وليام وكيت معروفا لنفسيهما ويقولان: إننا لن نستمر بهذا الأسلوب من الحياة… لماذا لا يقولان: دعنا نبقى الآن حتى وفاة الملكة ثم نقوم بشيء مختلف.“

وأضاف: ”أعتقد بأنه لو كان وليام وكيت يدركان حقيقة الأمر، فإنهما سيعرفان أن نهاية الأسرة المالكة هو الأفضل لهما وللبلاد؛ لأنه بإمكانهما أن يذهبا بعيدا ويتمتعا بحياة حقيقية، ويوقّعان صفقة مربحة مع نتفلكس، مثلما فعل أخوه هاري وزوجته… الحقيقة أنه حان الوقت لوليام وكيت أن يقولا: لم نعد نريد هذه الألقاب الملكية، وسيكون بمقدور أطفالهما أن يذهبا ويفعلا أي شيء يريدونه… أعتقد أنه حان الوقت لخلع هذا الطوق الذي يكبٌل حياتهما وحياة أطفالهما عن عنقهما، والتمتع بحياتهما مثل المواطنين العاديين.“

وأبرم الأمير هاري وميجان، اللذان رحلا من بريطانيا في آذار /مارس الماضي، صفقة ضخمة مع شركة ”نتفليكس“ الشهر الجاري؛ لإنتاج أفلام وثائقية، والتي قدر الخبراء أنها ستدر عليهما أكثر من 150 مليون دولار.

وذكرت تقارير صحفية في بريطانيا، يوم الاثنين، أن الأمير هاري وميغان اتفقا على تصوير مسلسل واقعي على منصة ”نتفليكس“، وأن العرض المقبل سيقدم للعالم لمحة عن حياتهما ومشاهدة كل الأعمال الخيرية التي يقومان بها، رغم إصرار الزوجين وانتقالهما إلى الولايات المتحدة للابتعاد عن التدخل الإعلامي.

وكشف الزوجان أنهما يأملان في ”تسليط الضوء على الناس والقضايا في جميع أنحاء العالم، بعد تنحيهما عن واجباتهما وأدوارهما الملكية رفيعة المستوى“.

وأوضحت التقارير أن مفهوم ”مسلسل واقعي لذيذ“ ليس عرض واقع، على غرار كاتي برايس وبيتر أندريه، لكنهم سيركزون على أعمالهما الخيرية.