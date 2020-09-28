جيني إسبر تكشف عن دورها في "انتقام بارد" وتوجه رسالة لسلاف فواخرجي وأمل عرفة (فيديو إرم)

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر عن دورها في عشارية ”انتقام بارد“ تأليف نعيم الحمصي و إخراج سيف الدين سبيعي، إذ تشارك في بطولتها إلى جانب نخبة من النجوم، بشخصية ”نورا“ وهي زوجة رجل يعاني فوبيا المراقبة والتهديد، وتتحول هذه الفوبيا إلى واقع حتى تصبح ”نورا“ مثل زوجها تعاني الفوبيا ذاتها ضمن أحداث يكتنفها الكثير من الغموض.

وحول تحضيراتها الأخرى، تحدثت إسبر لـ“إرم نيوز“ على هامش مشاركتها في حفل ”إشارتي“ الخيري، عن عودتها إلى تقديم برنامج المنوعات والمسابقات ”رحلة الملايين“ عبر الشاشة السورية.

وعن رأيها بالانتقادات التي واجهت مسلسل ”شارع شيكاغو“، قالت إنها ”تقف مع الجرأة إذا كانت ضمن حاجة العمل“، وتحب الرومانسية، لكنها استبعدت موافقتها على المشاركة في مشهد يتضمن قبلا حميمية خاصة بظل وجود ابنتها الصغيرة، معتبرة أن المجتمع اليوم لا يزال يعتبر الجرأة في التلفزيون أمرا غير مقبول، ومؤكدة أن المسلسل استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا.

وهنأت جيني إسبر زميلتيها الفنانتين سلاف فواخرجي و أمل عرفة على نجاحهما بدوريهما في ”شارع شيكاغو“، لافتة إلى ”تميزهما بما قدمتاه في العمل“.