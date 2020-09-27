بالفيديو.. جو أشقر يحيي حفل زفاف الفنانة زينة مكي على الملحن نبيل خوري

احتفلت الفنانة اللبنانية زينة مكي، بزفافها على مواطنها الملحن نبيل خوري، وذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر على خطبتهما.

وأقيم الحفل في إحدى الأماكن المفتوحة وسط الطبيعة الخضراء وذلك وفقًا لما تطالب به السلطات اللبنانية في شأن إقامة الأفراح بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث حضر الحفل عدد كبير من الأهل والأقارب.

ونشرت زينة مكي، أول صورة من حفل زفافها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، معلقة ”زواجنا قبل بوقت“، بينما انهالت التهاني والمباركات وسط تمنيات بالسعادة في حياتها الزوجية الجديدة.

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وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عدة أظهرت حضورًا كبيرًا للحفل الذي ظهرت فيه زينة مرتدية فستانها الأبيض ذو فتحة طولية مع طرحة من الدانتيل الطويل.

وأحيا الفنان اللبناني جو أشقر حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري، وسط حالة من السعادة بينهما، فيما ظهر مقطع فيديو آخر للحظة تقطيع قالب الحلوى الذي تكون من عدة أدوار بينما التقطت زينة مكي صورًا مع الحضور احتفالًا بليلة العمر.

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وظهرت زينة مكي ونبيل خوري وهما يرقصان على طريقة ”سولو“ وحولهما الحضور يصفقون، بينما غنى نبيل خوري في الحفل وسط انبهار من زينة مكي به.

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يُذكر أن خطوبة زينة مكي ونبيل خوري تمت في 18 أغسطس الماضي، حيث تم الكشف عن مقطع فيديو أوضح قيام خطيبها وقتها نبيل خوري بتقديم الخاتم لها داخل ”الجيم“ بشكل مفاجئ أثناء ممارستها التمارين الرياضية، فوافقت فورًا على الارتباط.