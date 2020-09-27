"ملح الانستغرام" يعلن عودة أحمد خميس ومشاعل الشحي لبعضهما بعد الانفصال

أعلن نجم مواقع التواصل الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بين الجمهور بـ“ملح الإنستغرام”، عودة الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، ومواطنته الفنانة مشاعل الشحي، لبعضهما مجددًا بعد انفصال دام شهرين.

ونشر شهاب صورة جمعت أحمد خميس ومشاعل الشحي، من حفل زفافهما السابق، عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ مؤكدًا فيها أنهما عادا إلى بعضهما بالفعل، دون أن يُعلنا الأمر.

وعلقّ شهاب ”ملح إنستغرام“ على الصورة قائلًا: ”أبشركم رجعوا حق بعض بس ما أعلنوا“.

وكان أحمد خميس ومشاعل الشحي تبادلا الرسائل على مدار شهري الانفصال التي أشارت بحسب المتابعين لهما أن لديهما رغبة في العودة لبعضهما مجددًا، حتى جاء أول تعليق لأحمد خميس على صورة لمشاعل الشحي قبل ساعات والتي فسرها المتابعين على أنهما عادا بالفعل.

يُذكر أن شهاب ”ملح الإنستغرام“، أعلن في 29 يوليو الماضي عن انفصال مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، دون أن يعلنا الأمر، مؤكدًا أن كل شخص منهما يعيش في مكان مختلف بعيدًا عن الآخر.

وكتب شهاب وقتها: ”للعلم أحمد ومشاعل منفصلين بس ما أعلنو! الله يردهم مرة ثانية حق بعض ولا تعاندون بعض! كل واحد فيهم عايش بروحه أحبهم ترا“.

يُذكر أن مشاعل الشحي وأحمد خميس، تزوَّجا بعد قصة حب بينهما وذلك قبل قرابة 3 أعوام، ومنذ بداية ظهورهما على ”السوشيال ميديا“ وهما يتعرضان لانتقادات.