العثور على جثة الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي في منزلها

عُثر على جثة الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي، داخل منزلها في طوكيو، فيما يشتبه أنها حادثة انتحار.

وكان الممثل تايكي ناكاباياشي، عثر على جثة زوجته يوكو، مشنوقة في منزلهما، قبل أن ينقلها إلى المستشفى ليتم الإعلان عن وفاتها، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

وتعد تاكيوتشي ممثلة مشهورة في اليابان، وظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية.

ولعبت دورا مميزا في مسلسل Miss Sherlock في العام 2018، والذي تم بثه في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة في فئة الأدوار الرئيسية لمدة ثلاث سنوات متتالية، بين عامي 2004 و 2007، كما حصلت تاكيوتشي على العديد من الجوائز في اليابان، مثل جائزة الأكاديمية اليابانية عن الأداء المتميز كممثلة.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الانتحار، إلا أن هناك عددًا من المشاهير في البلاد أنهوا حياتهم عن طريق الانتحار مؤخرًا، بما في ذلك الممثلة سي أشينا في وقت سابق من هذا الشهر، والممثل هاروما ميورا في يوليو، والمصارعة المحترفة هانا كيمورا في مايو الماضي.

وتمتلك اليابان واحدا من أعلى معدلات الانتحار في العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.