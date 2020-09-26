إميليا كلارك بطلة "صراع العروش": السكتة الدماغية ساعدتني على محاربة "كورونا"

كشفت البريطانية إميليا كلارك نجمة المسلسل الشهير ”صراع العروش”، عن تعرضها لسكتة دماغية كادت تفقدها حياتها في عمر الـ24 عاما، وكشفت كيف ساعدتها تلك التجربة المميتة في التعامل مع فيروس كورونا.

وخلال آخر مقابلة لها مع رايسا برونر، في ”TIME100″، تحدثت نجمة صراع العروش، البالغة من العمر 33 عاما، عن تعرضها لسكتة دماغية وكيف ساعدها هذا ”الدرع العقلي“ على محاربة فيروس كورونا.

وقالت كلارك ”عندما تقترب من الموت، وهو ما حدث معي مرتين، هنا نقوم بتسليط الضوء على محادثة تجريها مع نفسك حول تقدير الأشياء التي كانت في حياتك، والأشخاص الموجودين“.

بصرف النظر عن إصابات الدماغ التي تعرضت لها في عامي 2011 و2013، كافحت كلارك أيضا مع وفاة والدها بعد ثلاث سنوات فقط في عام 2016.

وخلال المقابلة، قالت كلارك إن فقدان والدها كان من أسوأ الأشياء التي حدثت لها، معقبة ”تركت وفاته في نفسي حزنا وألما عميقا“.

كما تحدثت أيضا، عن الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ ويغادرون المستشفى في وقت مبكر ”كان قلبي ينزف من أجل كل الناس الذين لم يتمكنوا من الحصول على ما استطعت الحصول عليه“.

وكشفت إميليا القصة في مقال كتبته لصحيفة ”نيويورك“، عرضت خلاله عن إصابتها بسكتة دماغية وخضوعها لثلاث عمليات جراحية في الدماغ، إذ قالت ”كان ذلك في بداية عام 2011، كنت قد انتهيت للتو من تصوير الموسم الأول من Game of Throne“.

وأضافت ”كنت في صالة الألعاب الرياضية عندما شعرت بالكثير من الألم، لكنني قاومت وبدأت تمريني، لكن الألم كان يزداد فطلبت من مدربي منحي بعض الراحة، وذهبت إلى المرحاض وهناك سقطت أرضا، حتى جاءت إحدى السيدات وحاولت مساعدتي“.

وتابعت ”لا أتذكر شيئا آخر سوى صفارات الإنذار وسيارة الإسعاف، وصوت شخص يقول إن النبض ضعيف، عثر بعد ذلك شخص على هاتفي واتصل بأهلي وطلب منهم اللحاق بي إلى المستشفى ”.

وهناك تم تشخيص حالتها بنزيف في المخ، وهو نوع غير شائع من السكتة الدماغية الناجمة عن النزيف على سطح المخ وخضعت لعمليتين جراحيتين.