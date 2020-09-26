محطات في حياة الفنان الراحل المنتصر بالله

فجع الوسط الفني في مصر، اليوم السبت، برحيل الفنان الكوميدي المنتصر بالله في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، ورحلة فنية امتدت لعقود.

وتميز المنتصر بخفة ظله وقربه من الجمهور، ولاقى قبولا واسعا في أغلب الأدوار الكوميدية التي تقمصها.. فمن هو الراحل؟

نشأته

اسمه الكامل المنتصر بالله رياض عبد السيد، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977.

بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكان ظهوره الأول مع الفرقة بداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليقدم نفسه بقوة في الوسط الفني ويتألق في تجسيد الشخصيات التي يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية.

وعلى الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة، إلا أنه كان في معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة في مسار العمل الفني.

أعماله

شارك المنتصر في عشرات الأعمال الفنية بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها: ”أبناء ولكن“، و“أيام المنيرة“، و“أنا وأنت وبابا في المشمش“، وشارع المواردي، وأبناء ولكن، وأرابيسك… وسواها، ومن المسرحيات: ”شارع محمد علي“، وغيرها العشرات.

السينما

أما أبرز الأفلام التي شارك فيها، فيلم ”تجيبها كده تجيلك كده هي كده“، و“أسوار المدابغ“، و“التحدي“، و“الحدق يفهم“، و“الزمن الصعب“، و“الشيطانة التي أحبتني“، و“الطيب أفندي“، و“الفضيحة“، و“المعلمة سماح“، و“المغنواتي، و“المواطن مصري“، و“حارة الجوهري“، و“ضد الحكومة“… وغيرها.

تزوج الفنان الراحل من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث.

وكان المنتصر بالله قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008، عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل عامين.

وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف في مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التلفزيوني راجل وست ستات، ‏والإذاعي عوام على بر الهوى.

كما عانى الراحل في آخر أيامه من جفاء زملائه الفنانين، وعدم سؤالهم عنه إلا القليل منهم، وظل متواريا عن المشهد حتى أيامه الأخيرة.

الحزن على رحيله

سيطر الحزن على النجوم لفقدان زميلهم، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء، ونعوه بكلمات مؤثرة.

وقال الفنان محمد هنيدي : ”‏البقاء لله في المنتصر بالله .. ربنا يرحمك يا رب“.

البقاء لله في المنتصر بالله .. ربنا يرحمك يارب pic.twitter.com/WeV2fDWxuK — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 26, 2020



ونعته الفنانة ندى بسيوني قائلة: ”‏وداعا راسم البهجة الخلوق خفيف الظل الفنان ‎#المنتصر_بالله، خالص التعازي البقاء لله“.

وداعا راسم البهجة الخلوق خفيف الظل الفنان #المنتصر_بالله ، خالص التعازي البقاء لله — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) September 26, 2020



وودعه الفنان آسر ياسين بقوله: ”‏‏البقاء لله.. وفاة الفنان القدير المنتصر بالله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك“.