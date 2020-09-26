وفاة الفنان المصري المنتصر بالله

توفي الفنان المصري المنتصر بالله رياض عبد السيد، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي، في تصريحات لـ إرم نيوز: ”إن الفنان الراحل توفي خلال الساعات الماضية، ومن المقرر الإعلان عن موعد تشييع جثمانه وإقامة العزاء خلال ساعات“.

وتوفي الفنان المنتصر بالله في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، حيث عانى منذ العام 2008 من أمراض مزمنة.

والفنان الراحل من مواليد فبراير 1950، وهو ممثل كوميدي مصري مسيحي، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977 .